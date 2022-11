Dramma a Brindisi, pronto soccorso con due medici e 30 pazienti in attesa: muore 70enne

BRINDISI - E' finita nel dramma l'attesa di circa 30 pazienti del Perrino di Brindisi. A farne le spese, secondo le ricostruzioni, una signora di 70 anni deceduta nel Pronto Soccorso dell’ospedale brindisino la sera del 16 novembre dopo essere arrivata in crisi glicemica.In servizio c’erano solo due medici e i pazienti in attesa di essere visitati. Molti di loro erano codice arancione.Gli operatori sanitari hanno prima chiamato la direzione sanitaria del Perrino, non ottenendo riscontro hanno avvisato il pm di turno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno documentato la situazione. Un fatto di assoluta gravità per una condizione che va avanti ormai da mesi, a causa della carenza dei medici, con due dipendenti che si sono anche dimessi."È solo l'ultimo episodio che fotografa la situazione gravissima della sanità brindisina e pugliese - dichiara il deputato Fi Mauro D'Attis - con problemi ormai incancreniti che la Regione non affronta e non risolve. Perciò, poiché i fondi con cui la Regione organizza il sistema sanitario sul territorio sono trasferiti dallo Stato e il quadro è degenerato, interrogherò il ministro per chiedere un suo intervento a tutela della salute dei pugliesi e delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari, costretti a turni massacranti per garantire l'assistenza".