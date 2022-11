E' morto Mario Mossa

BARI - Scompare all’età di 84 anni Mario Mossa, gioielliere barese noto in tutto il Sud d’Italia. L'imprenditore di successo faceva parte di una famiglia di gioiellieri che da 150 anni, generazione dopo generazione, tramandando passione, cultura e professionalità, hanno trasformato il proprio impegno in una prestigiosa azienda. Mossa, nato e cresciuto a Bari, era diventato uno dei riferimenti primari per il lusso, l'eleganza e lo stile.Nato e cresciuto a Bari, Mario Mossa apre un negozio a Lecce nel 1978 e poi un altro nel 1999. Sempre nel 1999 un altro negozio a Bari sviluppato su 5 piani. Oltre che per le qualità professionali, Mario Mossa era molto apprezzato per la gentilezza e l'eleganza dei modi.I funerali dell’imprenditore Mario Mossa si svolgeranno a Bari lunedi 28 novembre.