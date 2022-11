Ex Ilva, Pagano (Pd): "Confermo sostegno a richieste per rinnovo CIS operai Taranto. Governo intervenga già con manovra"

TARANTO - “Non posso che sostenere con forza, come ho sempre fatto in questi ultimi anni, fermo sostegno alla richiesta delle parti sociali di rinnovare la cassa integrazione in scadenza al 31 dicembre 2022 in favore dei dipendenti dell’ex Ilva ancora non riassorbiti dalla nuova gestione. La mia è una disponibilità piena a garantire continuità salariale a questi lavoratori ed evitare che gli attuali strumenti di sostegno al reddito causino decurtazioni sul trattamento economico che viene loro riconosciuto. Ogni iniziativa in tal senso avrà il mio completo appoggio, perché se è sempre stato importantissimo difendere i lavoratori degli stabilimenti che hanno sofferto i vari passaggi di consegne degli ultimi anni, diventa fondamentale adesso, in un periodo in cui la crisi grava soprattutto sulle famiglie, assicurare una tutela effettiva a tutti loro. Il Governo metta la questione all’ordine del giorno del prossimo consiglio dei ministri per provvedere alla proroga già con la prossima legge di bilancio. Se così non dovesse essere, avremo la conferma che alla destra non importa proprio nulla delle sorti dei lavoratori dell’acciaieria tarantina”. Lo dichiara Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.