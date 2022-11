Ex Ilva, Patty L’Abbate: "Salvaguardare posti di lavoro e rispettare parametri sostenibilità ambientale"

ROMA - “Sull’area dell’ex Ilva abbiamo depositato una mozione come Movimento 5 Stelle che richiede un impegno preciso da parte dell’attuale governo.” A dichiararlo è la deputata del Movimento 5 Stelle Patty L’Abbate, vicepresidente della Commissione Ambiente.

“Non credo sia più il tempo delle speculazioni politiche: per noi, come ha ribadito ieri il collega M5S al Senato Mario Turco, la direzione è piuttosto chiara. Dobbiamo - ha spiegato Patty L’Abbate - salvaguardare i posti di lavoro, tenendo presente che il più grande polo siderurgico d’Europa per avere un futuro dovrà rispettare tutti i parametri di sostenibilità ambientale. Il Movimento 5 Stelle chiede una riconversione che consenta l’abbandono del fossile, l’utilizzo di fonti rinnovabili e idrogeno verde, oltre all’introduzione della Viias per la tutela della salute dei cittadini e l’applicazione della clausola sociale per interni e aziende dell’indotto. Tutto questo è messo nero su bianco nelle nostre proposte. Il governo Meloni - ha concluso la vicepresidente della Commissione Ambiente - deve ascoltare le famiglie Tarantine e tutto il territorio pugliese, il loro futuro passa attraverso decisioni chiare ed oculate”.