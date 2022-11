Far West a Molfetta, rapina al supermarket: titolare insegue bandito e recupera bottino

Questa volta, però, non è andata a segno, grazie al coraggio dell'uomo. Il malvivente è riuscito a far perdere le tracce in piazza Paradiso, sbarazzandosi poi del bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso.

MOLFETTA (BA) - Momenti di paura ieri sera in un supermercato di Molfetta, il Wmark, il cui titolare ha sventato una rapina inseguendo il giovane ladro per strada, facendolo scappare e recuperando il ricavato che il bandito aveva avuto poco prima consegnato da uno dei cassieri. Si tratta della terza rapina in poco più di un anno per l'attività.