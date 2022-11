Convegni: a Bari 'L'Imperatore Costantino e il nodo della Battaglia di Ponte Milvio, Vita Magistra Historiae'

BARI - Apulia Onlus, in collaborazione con il “Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito” unitamente al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, organizza, in occasione del 1710° anniversario della battaglia di ponte Milvio, il convegno “L'Imperatore Costantino e il nodo della Battaglia di Ponte Milvio, Vita Magistra Historiae”.L’iniziativa si terrà il 17 e 18 novembre, nell'aula “Aldo Moro” dell'Università degli Studi di Bari e si propone di rileggere in chiave diacronica ed attualizzata l’evento a premessa dell’ascesa di Costantino il Grande grazie ai contributi di prestigiosi conferenzieri provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, religioso e dall’Esercito.L'evento consentirà di affrontare, con dovizia di riflessioni e rinnovati spunti interpretativi, prospettive di ricerca innovativa che siano in grado di contemperare le poliedriche sfaccettature dettate dalle nuove sfide, eticamente sostenibili, che emergono quotidianamente nell'alveo dell'intelligenza artificiale, della formazione, del progresso scientifico e digitale nonché umano e spirituale. Gli autorevoli relatori, si confronteranno proponendo suggestive chiavi di lettura orientate a stimolare la coscienza critica e la riflessione, con un approccio che richiama il contributo della scuola degli analisti francesi che a sua volta propone l’ampliamento dell'orizzonte di osservazione dello storico attraverso una lettura degli accadimenti oggetto di analisi mediata dal contributo delle scienze sociali, dell’economia ovvero di tutti quegli strumenti utili a meglio comprendere la complessità di un evento.Il convegno ha ricevuto il patrocinio di: Regione Puglia, Città di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Ministero dell'Istruzione U.S.R. per la Puglia Direzione Generale, Ordine dei Giornalisti Consiglio Regionale della Puglia, Ass. Ex allievi Scuola Militare Nunziatella – sezione Puglia, Confassociazioni Puglia, Ordine degli Avvocati Bari, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale - Bari e Croce Rossa Italiana Corpo Militare; prevede il riconoscimento di crediti formativi per avvocati, giornalisti e studenti UNIBA