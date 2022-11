Foggia, agguato nel giorno del compleanno: morto pregiudicato 50enne

FOGGIA - È morto in tarda serata in ospedale Agostino Corvino, il pregiudicato e venditore ambulante di frutta e verdura ferito in un agguato avvenuto ieri sera intorno alle 21 in viale Giotto a Foggia. L'uomo stava festeggiando i suoi 50 anni davanti a un chiosco di bibite in viale Giotto quando è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco all'addome.

Sull'asfalto i poliziotti della Squadra mobile hanno recuperato 14 bossoli calibro 9. L'uomo, secondo quanto appreso, era nipote del capoclan Raffaele Tolonese ed era considerato un esponente di spicco della 'Società Foggiana', batteria Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese.

È stato arrestato nel luglio 2013 nell'ambito dell'operazione 'Corona', perché accusato di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, ricettazione, spaccio e sequestro di persona. Con Corvino il numero degli omicidi a Foggia è salito a 13 da inizio anno a oggi. Gli inquirenti ritengono che l'omicidio sia avvenuto nell'ambito della criminalità organizzata foggiana.