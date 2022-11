Ad intervenire sul posto gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, ma tutti i soccorsi sono risultati vani.

BARI - Nuovo dramma sulla Ss16 in pochi giorni. Una 53enne di Triggiano è morta dopo essersi ribaltata con la sua auto mentre percorreva la statale in direzione nord all’altezza di San Giorgio. La dinamica dello schianto è ancora da accertare ma nell'impatto non risultata coinvolta nessun'altra auto.