Francia, presunto finanziamento illecito per Macron

Il Presidente francese, Emmanuel Macron, è indagato per i reati di "favoritismo" e "finanziamento illegale della campagna elettorale" in relazione al voto del 2017. A lanciare la notizia è Le Parisien che ha evidenziato la nomina di tre giudici istruttori allo scopo di far luce sul rapporto tra l'inquilino dell'Eliseo e la società americana McKinsey, che negli ultimi anni ha sottoscritto contratti pubblici di rilevante valore economico.