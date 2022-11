Gioia del Colle, incontri a luci rosse nel b&b a due passi dal centro: sequestro dei carabinieri e un arresto

GIOIA DEL COLLE (BA) - Incontri a luci rosse nel B&B a due passi dal centro. Per questo motivo i carabinieri di Gioia del Colle (Ba) hanno posto sotto sequestro una struttura, a pochi passi dal centro storico cittadino, diventata meta privilegiata di escort che potevano contare sulla complicità dei due coniugi che lo gestivano: i due puntualmente omettevano le registrazioni degli alloggiati. Gli annunci erano pubblicati su noti siti web, corredati di foto, con riferimenti alle prestazioni sessuali offerte e del numero telefonico da contattare.I clienti ricevevano via telefono indicazioni in merito all’ubicazione della struttura e giunti nelle vicinanze inviavano un messaggio per far aprire la porta di ingresso. Le tariffe variavano da 50 a 100 euro, con frequentatori di ogni estrazione sociale. Arrestata una persona, mentre un’altra è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Identificata una straniera di nazionalità colombiana, residente in Spagna, che occupava una delle stanze. In corso approfondimenti investigativi per accertare eventuali violazioni tributarie.