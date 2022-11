Tennis, Coppa Davis: l'Australia vince 2-0 con l'Olanda e vola in semifinale

via Davis Cup





Nel secondo singolare l’altro australiano Alex De Minaur supera 5-7 6-3 6-4 in 2 ore e 40 minuti l’altro olandese Botic Van De Zandschulp. De Minaur è numero 24 al mondo nella Classifica ATP.

Nella prima giornata dei quarti di finale della Coppa Davis di tennis a Malaga in Spagna l’Australia vince 2-0 con l’Olanda e si qualifica per la semifinale. Nel primo singolare l’australiano Jordan Thompson vince 2 4-6 7-5 6-3 in 2 ore e 55 minuti con l’olandese Tallon Griekspoor. Thompson è il numero 84 al mondo nella Classifica ATP. Griekspoor è novantaseiesimo.