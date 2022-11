Giornata contro la violenza sulle donne, Giuseppina Torre ospite dell’Associazione Centro Studi “Barletta in Rosa”





BARLETTA - Il 25 e 26 novembre, in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, la pianista e compositrice Giuseppina Torre sarà a BARLETTA, ospite dell’Associazione Centro Studi “Barletta in Rosa” (APS).

La violenza sulle donne è una piaga sociale che ancora oggi purtroppo riempie le cronache nazionali e internazionali. Il numero delle donne uccise in ambito affettivo e familiare non accenna a diminuire, secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Interno (aggiornato al 23 ottobre 2022), solo nell’ultimo anno in Italia sono state 77 le vittime.

Giuseppina Torre è da sempre impegnata attivamente nella lotta alla violenza sulle donne partecipando a varie iniziative di sensibilizzazione ed esponendosi in prima persona attraverso la sua musica.

Per l’importante celebrazione del 25 novembre, istituita nel 1999 dall’ONU, l’artista quest’anno si racconta e si esibisce in concerto alle 17.30 al Liceo Classico, Scienze Umane e Musicale “A. Casardi” di Barletta (ingresso libero). Un incontro tra musica e parole, dal titolo “La mia isola felice”, moderato dalla prof.ssa Mariagrazia Vitobello Presidente del Centro Studi “Barletta in Rosa” e che vedrà presente anche il Sindaco Cosimo Cannito, il Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Giuseppe Dileo, l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli e il Dirigente del Liceo "A. Casardi" la prof.ssa Serafina Ardito.

Per l’occasione la pianista e compositrice ripercorre il suo repertorio artistico eseguendo composizioni tratte dal suo ultimo album “Life Book”, pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia (https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S), e dal precedente disco “Il Silenzio Delle Stelle”.

Il giorno seguente, il 26 novembre, Giuseppina Torre si fermerà a Barletta per incontrare alle ore 9.00 gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Modugno – R. Moro” alla presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto la dott.ssa Lucia Riefolo, la docente di Musica Mariastella Dilillo e l’intervento di Sua Eccellenza Monsignore Leonardo D’Ascenzo Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, e alle ore 11.00 gli studenti del Liceo Linguistico – Istituto Tecnico Economico delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori alla presenza del Dirigente Scolastico Suor Gianfranca Petruzzella.

Due incontri di fondamentale importanza, dal titolo “Musica per crescere…Musica per cambiare!”, che si pongono l’obiettivo di sensibilizzare le giovani comunità scolastiche sul tema della lotta alla violenza sulle donne.

Prodotto da Giuseppina Torre e Davide Ferrario, missato e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola e registrato presso Griffa & Figli e Frigo Studio, l’album “Life Book” racchiude 10 composizioni inedite, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio “racconto di vita” in musica: “Rosa tra le rose”, “La promessa”, “Gocce di veleno”, “Dove sei”, “The golden cage”, “Siempre y para siempre”, “Mentre tu dormi”, “My miracle of love”, “Un mare di mani”, “Never look back”.

Di quest’ultimo brano il video, girato da Umberto Romagnoli con la direzione artistica di Stefano Salvati nella meravigliosa cornice delle valli di Comacchio (Ferrara).