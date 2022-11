Giornata Mondiale dei Poveri, dalla Diocesi di Andria una 'sana pro-vocazione'

martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Servizio Accoglienza Migrati dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:00

Servizio Mensa della carità: dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 18:30

Sevizio medico/infermieristico: dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 18:30

Servizio sacchetto neonati: martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Servizio docce: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 15:00 alle 17:00

Servizio indumenti: per uomini lunedì e venerdì dalle 17:00 alle 18:30

per donne e neonati martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Servizio raccolta viveri: tutti i giorni dalle 90:00 alle 12:30



I volontari, con il mezzo messo a disposizione, raccolgono i viveri che vengono donati dalle attività commerciali.



Servizio GAP (contrasto al gioco d’azzardo)



Lo sportello opera su appuntamento chiamando: 0883592369; 3204799462;



ANDRIA (BT) - Domenica 13 novembre 2022 la Chiesa celebra la VI Giornata Mondiale dei Poveri voluta da Papa Francesco per favorire momenti di riflessione e preghiera sul nostro stile di essere cristiani e conoscere la complessità del fenomeno delle povertà che oggi esistono nella nostra società contemporanea.Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole l’apostolo Paolo esorta la prima comunità di Corinto e li richiama al dovere della solidarietà per i fratelli e le persone più bisognose.Il Santo Padre nel messaggio della VI Giornata dei Poveri ci tiene a sottolineare che “non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso accade; è necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del necessario”. Infatti il capitolo 8 della seconda Lettera ai Corinti scritta dall’apostolo Paolo indica come la raccolta di denaro a favore dei poveri della Chiesa di Gerusalemme, denominata “colletta” deve essere vissuto come un evento di generosità e condivisione a favore dei bisogni del prossimo, “non si tratta infatti di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza” (cfr 2 Cor 8,13). Il Pontefice in un altro passaggio del Suo discorso ci spiega che “la solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà. D’altronde, bisogna considerare che ci sono Paesi dove, in questi decenni, si è attuata una crescita di benessere significativo per tante famiglie, che hanno raggiunto uno stato di vita sicuro”.D’altra parte l’apostolo Paolo sottolinea alla comunità di Corinto che come cristiani non sono costretti a compiere opere di carità a tutti i costi. Infatti dice: “Non dico questo per darvi un comando” (2 Cor 8,8). In realtà, egli vuole verificare la sincerità del loro e del nostro cuore nell’amore che dispongono nei confronti dei poveri, ricordando che Cristo si è fatto Lui stesso povero. Papa Francesco ci spiega che “il messaggio di Gesù ci mostra la via e ci fa scoprire che c’è una povertà che umilia e uccide, e c’è un’altra povertà, la sua, che libera e rende sereni”.Seguendo queste indicazioni pastorali, la Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti”, l’Ufficio Migrantes della Diocesi di Andria e la Comunità Migrantesliberi commenta – Don Geremia Acri – da anni con tanti volontari e operatori abbiamo intrapreso questa testimonianza evangelica. Oggi la povertà viene qui e là strumentalizzata ma senza avere una visione profonda e lungimirante per contrastarla nei fatti. Come comunità cristiana rendiamoci disponibili all’ascolto e formiamoci alla Parola per diventare testimoni di Carità e Speranza in questo mondo piegato e piagato da fame, guerre, disperazione e sofferenza.Rassegna teatrale “Visioni - dei conflitti dei diritti”.ore 21:00: Spettacolo: «Il monsone», una storia di caporalato di Beppe Casalespresso Auditorium Baglioni in Via Monte Bianco, 30 -Andria. Per info 320. 4799462VI Giornata Mondiale dei Poveri - Gesù Cristo si è fatto povero per voi.ore 10:30: Celebrazione Santa Messa presso la Parrocchia S. Nicola di Mira con cerimonia di consegna del “Grembiule del servizio” ai nuovi volontari che hanno concluso il percorso di formazione e il Battesimo della figlia di una nostra ospite.I servizi della Casa Accoglienza “S. M. Goretti” e dell’Ufficio MigrantesNella Casa di Accoglienza i volontari agiscono ogni giorno contro la povertà, la povertà che nella nostra città ha un volto, un nome, persone che devono lavarsi, mangiare, vestirsi, curarsi. La Casa è ormai un punto di riferimento per la Città, e non solo, grazie a questi Servizi:Centro di ascolto: dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:00