Il Lecce primavera sconfitto 1-0 dalla Roma

Nella decima giornata di andata del Campionato Primavera il Lecce perde 1-0 al “Tre Fontane” con la Roma. Nel primo tempo al 34’ i giallorossi passano in vantaggio con Claudio Cassano con una girata al volo di destro. Al 40’ il danese Patrick Dorgu dei salentini va vicino al gol. Nel secondo tempo al 18’ il rumeno Rares Burnete dei giallorossi pugliesi sfiora il pareggio.Il Lecce Primavera è ottavo con 14 punti insieme all’Empoli. Nell’undicesima giornata di andata i salentini giocheranno Sabato 5 Novembre alle 11 a San Pietro in Lama col Torino. I granata vincono 2-0 in casa col Milan e sono quinti a 17 punti con la Fiorentina.