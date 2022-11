Il ministro Fitto a Berlino

BERLINO - Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, On. Raffaele Fitto, ha effettuato una visita oggi a Berlino nel corso della quale ha incontrato il Ministro di Stato per gli Affari europei e il clima Anna Lührmann, il Sottosegretario di Stato presso la Cancelleria federale Joerg Kukies ed il Presidente della Commissione affari europei al Bundestag Anton Hofreiter.Nel corso degli incontri, svoltisi in un clima molto cordiale, sono stati affrontati i temi dell'Ucraina, dell'energia, della migrazione, dell'allargamento e del meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto. Durante i colloqui sono stati anche affrontati i temi del PNRR e della politica di coesione.Il Ministro Fitto ed i suoi interlocutori hanno ribadito l'importanza delle relazioni fra Italia e Germania, entrambi Paesi fondatori, sia sul piano bilaterale che in seno all'Unione europea.