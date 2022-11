Qatar '22: l'Olanda vince 2-0 col Senegal

via Fifa World Cup fb





Nel secondo tempo al 20’ Dia degli africani sfiora la rete. Al 26’ Gueye dei senegalesi non inquadra la porta. Al 39’ l’ Olanda passa in vantaggio con Gapko. Al 41’ Gueye per pochissimo non riesce a pareggiare. L’arbitro brasiliano Sampaio concede 10 minuti di recupero per le numerose sostituzioni tra le due squadre. Al 99’la squadra di Louis Van Gaal raddoppia con Klaassen.





L’Olanda è prima in classifica con 3 punti insieme all’Ecuador.

- Nel Gruppo A dei Mondiali del Qatar del 2022 l’Olanda vince 2-0 a Doha con il Senegal. Nel primo tempo al 16’ Blind dell’Olanda fallisce una clamorosa occasione. Al 29’ Diatta del Senegal va vicino al gol.