La situazione è tornata sotto controllo e il rogo è stato spento. Indagini in corso per risalire alle cause dell'incendio.

PALESE (BA) - Momenti di paura nella struttura di accoglienza per richiedenti asilo di Palese (Ba) dove si è levata stamani un’alta e densa colonna di fumo nero, visibile anche da lontano.L'incendio è divampato all’interno di un modulo abitativo. Le fiamme sono state domate dall’intervento immediato dei Vigili del fuoco e non si sono registrati feriti.