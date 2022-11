Tragedia a Bitritto: colluttazione in un bar, muore 27enne: 1 fermo

BITRITTO (BA) - Dramma a Bitritto, alle porte di Bari, dove è morto il 27enne Giovanni Palazzotto. Un uomo si trova in stato di fermo in caserma. Secondo le ultime ricostruzioni potrebbe esserci stata una colluttazione tra i due alle prime ore del mattino all'interno di un bar del paese. Il 31enne avrebbe allontanato e immobilizzato il giovane in evidente stato di alterazione, deceduto dopo essersi accasciato all’esterno dell’attività. Secondo alcuni media la vittima avrebbe sbattuto la testa sul marciapiede cadendo durante la colluttazione.I carabinieri sono intervenuti intorno alle 6.20 nei pressi del locale dove già i sanitari del 118 stavano soccorrendo l'uomo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri della Sis del comando provinciale di Bari, il medico legale e il pm di turno. La salma di Palazzotto è stata portata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari dove, nei prossimi giorni, su disposizione della Procura della Repubblica, verrà effettuata l'autopsia per accertare le cause del decesso.