Kate Klein, la principessa del punk torna con 'Lividi'

Torna ad infuocare la scena punk italiana Kate Klein con il nuovo singolo 'Lividi', un pezzo a cavallo tra il new punk e l’indiepop caratterizzato da un songwriting sarcastico che dipinge la realtà distopica in cui ci troviamo. Una vibe un po’ asettica e disillusa tipica di una generazione che da una parte lotta per un futuro e dall’altra non sa se questo effettivamente esiste.

L’ho scritta nel mezzo di una crisi esistenziale in un periodo in cui vivevo la mia vita al limite - spiega Kate. Dopo aver tentato invano di annegare le mie emozioni nel Jack Daniel’s (a volte pero’ bevevo quello alla mela perchè mi dava meno la stecca) e’ arrivata Lividi, con la speranza che un dottore immaginario mi potesse salvare da questo mal di cuore e da questa realta’ in cui non trovavo più una direzione.

Consolida il successo internazionale con la pubblicazione del brano "You So Extra" di cui il video e’ stato promosso sugli schermi presenti in tutte le venues del The Chainsmokers 2019 US Tour.

Il singolo Emo pop, “Kill My Heart”, ispirato al sound dei Pixies, ha anch’esso ottenuto il supporto di molti media sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, dove e’ stata definita "la melanconica felice", un contrasto che la rende unica: forte ma vulnerabile e immediatamente riconoscibile, innocente pop gal con una pelle da dura rocker.

Parallelamente al progetto Internazionale, a fine 2021 inizia il percorso creativo per entrare nel mercato Italiano, dove, affidatasi in produzione e management al team di Indiebox Music sforna ad un ritmo impressionante una serie di singoli.

Con il video del primo singolo, "Bullshit", pubblicato il 29 Aprile, Kate è stata nominata artista della settimana per MTV New Generation. Kate Klein è la grande novità della scena punk in Italia, dove talento e originalità si fondono e creano un mix perfetto per arrivare al successo.