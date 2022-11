Esulta la deputata di France Inoumise, Mathilde Panot, che ha dichiarato:"La Francia parla al mondo".

L'Assemblea Nazionale francese ha approvato con 337 voti a favore e 32 contrari l'introduzione del diritto all'aborto nella Costituzione francese. Il disegno di legge, nato dal France Insoumise, che ha integrato i circa 300 emendamenti del cdx e della destra più estrema, dovrà essere approvato anche in Senato per non passare dalle urne del referendum popolare.