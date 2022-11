Lecce, collassa ascensore al Fazzi. Conca: "Nessuna manutenzione negli ospedali pugliesi"

LECCE - “Ieri è caduto un elicottero dell’Alidaunia ammazzando 7 persone, stanotte è collassato un ascensore dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce e per fortuna di Dio era vuoto e non ha provocato altri morti. Se per lo schianto del velivolo bisognerà attendere la conclusione delle indagini avviate dall’Enac, spero che sia stato dovuto davvero solo al maltempo, per l’ascensore del nosocomio salentino è evidente che trattasi di mancata manutenzione o, peggio ancora, di manutenzione pagata e mai fatta. Quasi tutti gli ascensori del Fazzi, come quelli di molti ospedali pugliesi, sono malfunzionanti, per questo quei pochi rimasti vengono utilizzati oltremodo per l’accesso ai reparti, per trasportare cibo, spazzatura e infezioni. Che schifezza”. Lo denuncia l’ex consigliere regionale Mario Conca che attacca il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ma anche gli assessori regionali.“Il Presidente Emiliano, come al solito, non c’entrerà nulla neanche questa volta alla faccia della culpa in vigilando, perché lui non c’era, se c’era dormiva e sognava che non c’era. L’Assessore Palese è assolutamente insignificante e incapace, il commissario Rossi, già inadeguato nelle vesti di DG dell’ASL di Taranto, continua a far incancrenire le situazioni di via Miglietta come succedeva con Rollo, che dopo gli scandali si è eclissato per far calmare le acque, e con chi l’aveva preceduto. Buona domenica dalla Puglia, si fa per dire, una regione bellissima mal governata da un feudatario, da vassalli e da sodali che dovrebbero essere processati e ospitati nelle patrie galere” conclude Conca.