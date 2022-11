Lecce, è giallo: ritrovata donna morta con cavo elettrico intorno al collo

LECCE - E' giallo nel Leccese per il tragico ritrovamento del corpo esanime di una operaia 59enne con intorno al collo un cavo della luce elettrica. La donna, di Santa Romano, è stata trovata nella sua casa di Botrugno, in provincia di Lecce. Indagano sul caso i carabinieri.E' stato un familiare della vittima a darne notizia nella mattinata di ieri. Non è esclusa al momento nessuna pista dagli investigatori, compreso il suicidio, considerata la posizione del ritrovamento del corpo e il fatto che nell'abitazione non ci siano segni di effrazione.Il magistrato ha disposto degli esami autoptici per capire se possano risultare elementi utili all’indagine. La salma della 59enne è stata trasferita presso l’obitorio del Fazzi di Lecce ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sequestrato dai militari il cavo elettrico. Sentiti i familiari della donna e le persone a lei più vicine.