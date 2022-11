Lecce, lavori viale Leopardi: da lunedì via al rifacimento dei marciapiedi





La durata dei lavori è fissata in quindici giorni lavorativi, al netto delle giornate di pioggia. Nel corso dei lavori potranno verificarsi lievi disagi alla circolazione per il restringimento della carreggiata necessario per assicurare lo spazio di cantiere. A questa fase seguirà quella relativa al rifacimento del manto stradale.

LECCE - Da lunedì 7 novembre cominceranno su viale Leopardi e viale Japigia i lavori per il rifacimento dei marciapiedi. Si comincia dal tratto compreso tra la rotatoria all’altezza di Viale Giovanni Paolo II e il sottopassaggio, sul lato destro della carreggiata direzione Maglie.