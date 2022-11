Lecce, schianto sulla ss275: muore 32enne potentino, 2 feriti

Un ragazzo di 22 anni di Nociglia, a bordo della Opel Tigra guidata dal 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Tricase. Non sarebbero gravi invece le condizioni di una ragazza di 21 anni di Tricase, a bordo dell'altra vettura, ricoverata in codice giallo. I carabinieri indagano sulla dinamica dell'incidente.

LECCE - Dramma sulle strade del leccese sove un 32enne è morto ed altre due persone sono rimaste ferite a causa di uno scontro frontale avvenuto sulla Ss275. Lo schianto tra un’Opel Tigra e una Fiat Punto nel tratto che collega i Comuni di Nociglia e Montesano. La vittima è un giovane 32enne originario della provincia di Potenza ma residente a Zollino, in provincia di Lecce.