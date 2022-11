Migranti: alta tensione tra Francia e Italia su Ocean Viking

Il Ministero dell'Interno Darmarin ha dichiarato: "Le autorità francesi hanno preso la decisione a titolo eccezionale di ovviare al comportamento inaccettabile del governo italiano e di invitare l'imbarcazione a raggiungere il porto militare di Tolone. Un terzo dei migranti sarà distribuito in Francia e un altro terzo in Germania e altri Paesi europei hanno espresso la loro volontà di contribuire. Ma "coloro che non hanno diritto al soggiorno o all'asilo sul nostro territorio saranno oggetto di procedura di allontanamento senza indugi".





Parlando del Governo di Roma Darmarin ha ribadito: "L'Italia, con scelta incomprensibile si è rifiutata di rispondere alle molteplici richieste di assistenza da parte della nave mentre era in acque italiane. La situazione a bordo della nave richiede una azione immediata, ogni ora in più di navigazione pone rischi per i passeggeri".



"Il rafforzamento delle nostre frontiere tra Francia ed Italia dimostrerà purtroppo che noi possiamo anche impedire un certo numero di passaggi attraverso la frontiera italiana", ha aggiunto.

Mentre Ocean Viking è attesa a Tolone, in Francia, con i suoi 234 migranti, sale la tensione tra Parigi e Roma con il governo transalpino che accusa l'Italia di non essersi comportata come Paese europeo nell'accoglienza dei migranti. La Francia ha preannunciato che non parteciperà alla ricollocazione di circa 3.500 rifugiati previsto nel Meccanismo concordato in sede Ue.