BARI - Sulla linea Foggia-Bari dalle 13.35 il traffico ferroviario tra Bari Santo Spirito e Bari Parco Nord ha subito un rallentamento per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. E' in corso l'intervento delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Si registrano rallentamenti sino a 40 minuti.