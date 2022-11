Moria di pesci a Lesina, Splendido: “E’ apocalittico, Maraschio venga in audizione. Salviamo il lago e la sua economia”

“Bisogna salvare il lago, il suo ecosistema, la sua economia. Siamo in campo. Si faccia presto” conclude il consigliere.

BARI - “Quanto sta accadendo alla Laguna di Lesina è apocalittico. L’intero ecosistema lacustre è in pericolo e sta patendo danni incommensurabili. Con esso, la popolazione e l’economia del territorio. Condivido e rilancio, pertanto, la richiesta di immediato riconoscimento dello stato di calamità naturale per la zona”. Così il consigliere regionale Lega Puglia Joseph Splendido che, nelle scorse ore, ha fatto il punto con il sindaco di Lesina, Primiano Di Mauro, e presentato una richiesta di audizione urgente all’Assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, unitamente alle rappresentanze dei soggetti istituzionali coinvolti, quali Amministrazione comunale di Lesina, Arpa Puglia, Provincia di Foggia, Asl Foggia, Ente Parco Nazionale del Gargano “ed ogni altro soggetto l’Assessorato regionale riterrà opportuno” dichiara.“Non c’è tempo da perdere. Tonnellate su tonnellate di specie ittiche stanno morendo – dichiara il consigliere -. Chiedo ufficialmente all’Assessore Maraschio di venire in audizione il prima possibile per fronteggiare il disastro in atto con interventi rapidi e straordinari e per avviare ogni opportuna iniziativa di salvaguardia dell'ambiente lagunare. È necessario, altresì, avviare rapidamente l’iter per la richiesta dello stato di calamità naturale, attivando le misure previste dalle vigenti disposizioni a sostegno della comunità locale e in aiuto alle imprese locali della pesca e dell'acquacoltura per i danni subiti a fronte della distruzione della materia prima. A maggior ragione che tale devastante effetto sulle specie ittiche si va a sommare, acuendole, alle difficoltà economiche in capo alle imprese rivenienti dall'emergenza pandemica, unitamente agli effetti dei rincari dei costi energetici derivati dalla crisi internazionale per il conflitto russo – ucraino”.