Tennis: Camila Giorgi non gioca nell' Italia nella Billie Jean King Cup





La capitana non giocatrice della squadra italiana Tatiana Garbin ha deciso di non sostituire Camila Giorgi. Ha convocato Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto Jasmine Paolini e Martina Trevisan. L’ Italia ha buone possibilità di ottenere eccellenti risultati in questo evento di tennis donne.

- Camila Giorgi non giocherà nell’ Italia nella Billie Jean King Cup di tennis donne a Glasgow in Scozia. La marchigiana è infortunata, ha una fascite plantare. L’ Italia giocherà in questa competizione Mercoledì 9 Novembre con la Svizzera e Giovedì 10 Novembre con il Canada.