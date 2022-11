Mostro annuncia il nuovo singolo 'Bottiglie rotte' con Emis Killa e Gemitaiz

MILANO - A distanza di otto mesi dalla pubblicazione di “Da Paura”, il primo singolo uscito per Epic Records/Sony Music Italy, e circondato da grande attesa da parte del pubblico, Mostro, il rapper dall’immaginario ribelle e sfrontato, prosegue il suo percorso artistico e personale e annuncia il suo nuovo singolo “Bottiglie Rotte”, con la collaborazione di due dei nomi più importanti del panorama musicale urban italiano: Emis Killa e Gemitaiz. Da oggi il brano è disponibile in pre-save e pre-add a questo link:

Prodotta da SINE (producer romano che ha già collaborato con grandi nomi della scena attuale, come Coez e Noyz Narcos), “Bottiglie rotte” racconta la difficoltà di vivere in un mondo che a volte va più veloce di quanto ci si aspetta. Un mondo che spesso lascia solitudine e momenti di down, in un silenzio che costringe a guardarsi dentro e ad imparare ad essere forti. È solo grazie al rap che si trova la forza di lottare per conquistare tutto da soli, riuscendo ad arrivare dritti al cuore del pubblico quando si è sul palco.

Con queste parole, Mostro descrive il brano e la collaborazione con Emis Killa e Gemitaiz:

“La musica mi ha insegnato una cosa incredibile, cioè che tutto può essere trasformato.

È la musica a darmi il potere di trasformare determinate situazioni in canzoni, così come tra le barre del singolo le bottiglie rotte diventano conchiglie. Questo è anche ciò che mi hanno trasmesso i pezzi rap con i quali sono cresciuto. In Bottiglie Rotte celebro il rap stesso, anche grazie alla preziosa collaborazione di Emis Killa e Gemitaiz, con cui condivido la passione per questo genere e moltissimi dei miei ideali”.

“Bottiglie Rotte” feat. Emis Killa e Gemitaiz è il nuovo passo di un progetto che Mostro sta costruendo con cura e di cui svelerà a poco a poco ai suoi fan il disegno finale. Un percorso inaugurato con la release del singolo “Da Paura” (25 marzo 2022), banger hit nel pieno mood del rapper prodotta dai 2nd Roof, il punto d’inizio della nuova era discografica dell’artista, che ritorna sulle scene con un brano arricchito dalle collaborazioni di due dei nomi più celebri nel panorama musicale italiano.

Testi provocatori, crudi e mai scontati e un sound potente e deciso contribuiscono a rendere lo stile di Mostro estremamente riconoscibile, facendogli collezionare milioni di views su YouTube. Il suo album “The Illest Vol. 2” conta oltre 66 milioni di stream su Spotify, il suo ultimo progetto discografico “Sinceramente Mostro” ne raggiunge ad oggi più di 48,4 milioni, mentre “Ogni maledetto giorno” (Disco di Platino), in una sola settimana dall’esordio riesce a scalare ben 87 posizioni della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti, raggiungendo il primo posto di una chart in cui presenziano i più importanti nomi della storia del rap italiano.