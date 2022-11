Muore all'improvviso 17enne a Bari: il cordoglio per la scomparsa della comunità scolastica del Majorana

BARI - E' grande il dolore tra i parenti e gli amici per la prematura scomparsa del 17enne barese Gigi Pascazio, deceduto ieri per un infarto fulminante. Dopo l'annuncio commosso della preside dell'Istituto 'Majorana', che il giovane frequentava, si sono susseguiti i messaggi di cordoglio in ricordo di Pascazio.Disposta sul corpo l’autopsia per accertare le cause del decesso."Oggi è un giorno davvero triste per la nostra comunità scolastica, che sconvolta dalla notizia si stringe alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita di Gigi", si legge nel post pubblicato sulle pagine della scuola.