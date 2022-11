Omicidio 19enne a Francavilla Fontana, Bruno: “Questo è il momento del dolore, ma anche dell’unità"

BARI - "In questo momento di dolore, lutto e sgomento per l’intera nostra comunità, sconvolta e scioccata, le istituzioni tutte devono fare quadrato e mostrarsi unite mettendo da parte ogni distanza e divisione". Così in una nota il consigliere Presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile, Maurizio Bruno."Dalla politica alle scuole, dall’associazionismo alle famiglie, dal mondo produttivo a quello sindacale - prosegue Bruno -, tutti, tutti dobbiamo mostrarci compatti e avere un’unica voce nel respingere l’orrore della violenza e nel sostenere le forze dell’ordine nel loro lavoro di indagine."Questo è il momento del dolore e della vicinanza alla famiglia del povero Paolo Stasi, ucciso sulla soglia di casa da criminali che sono certo saranno presto consegnati alla giustizia."Allo stesso tempo questo è anche il momento dell’unità. Uniti dobbiamo individuare qualsiasi strada che contrasti la cultura della violenza in ogni sua forma. Coinvolgiamo in tutto questo la politica, le scuole, ogni cittadino."Ma soprattutto chiediamo, pretendiamo maggiori e più serrati controlli su un territorio che nelle ultime settimane ha purtroppo registrato altri preoccupanti episodi di violenza tra i giovani, fino a questo brutale e sconvolgente omicidio".