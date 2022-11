Omicidio Francavilla Fontana: Paolo ucciso da una pistola giocattolo modificata?

FRANCAVILLA FONTANA (BT) - Continuano le indagini sull'agguato di Francavilla Fontana in cui è morto Paolo Stasi, 19 anni, ucciso nel pomeriggio del 9 novembre con due colpi di arma da fuoco sotto la sua abitazione di via Occhibianchi.L'arma usata dall'assassino potrebbe essere stata una pistola giocattolo modificata, arma non letale, ma che lo diventa se colpisce un'area vitale. Secondo alcuni media locali, infatti, i piccoli fori sul corpo del giovane sarebbero compatibili con un'arma simile.L’autopsia, che sarà disposta dal pm Giuseppe De Nozza, confermerà o meno le ipotesi al vaglio dei carabinieri. Gli investigatoti, al momento, non escludono alcuna pista. Eppure, la sensazione, è che la verità possa essere nascosta nel Pc e nello smartphone di Stasi, in fase di analisi da parte degli inquirenti. Resta il dramma, vissuto dalla famiglia di Paolo.