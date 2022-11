Paura sulla Ss16, maxi-tamponamento a Triggiano: 6 feriti

BARI - Attimi di paura ieri sera sulla Ss16, all'altezza dell'uscita di Triggiano (Ba), in direzione Sud, dove sei persone sono rimaste ferite in un maxi-tamponamento. Le auto coinvolte sono quattro. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori del 118 con quattro ambulanze. Non destano preoccupazione le condizioni dei feriti, tutti trasportati in pronto soccorso con codice giallo.La strada statale è stata momentaneamente chiusa per consentire la rimozione dei veicoli danneggiati.