Dramma a Barcellona: 35enne leccese travolto e ucciso dal suo furgone

BARCELLONA (SPAGNA) - Dramma a Barcellona, in Spagna, per un 35enne di origini salentine. Tomas Piconte, originario di Merine (Le), voleva fare una sorpresa ai parenti tornando per qualche giorno nel Salento, ma un terribile incidente gli è costato la vita. L'uomo ormai da tempo non viveva più in Italia e con il suo furgone se ne andava in giro tra Francia e Spagna.Al momento dell'incidente era a Barcellona, in Catalogna. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di ricostruzione, ma secondo quanto si è appreso, sembra che il 35enne sia stato travolto dal proprio furgone per pura fatalità. Compito delle autorità locali sarà di capire cosa sia accaduto. I familiari si sono organizzati per raggiungere il luogo dell'incidente.