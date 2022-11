Putignano, una 'Masterclass di danza' destinata a dieci giovani danzatori

PUTIGNANO (BA) - Una tre giorni di full immersion sulla danza per acquisire nuove e diverse potenzialità espressive e tecniche su questa particolare arte. Con la possibilità di potersi esibire in una performance che si terrà presso il Teatro Comunale di Putignano. Sono le finalità principali del bando di partecipazione “Masterclass di danza”, l’iniziativa gestita dalla cooperativa Frequenze nell’ambito del progetto “JUMP - Joint Urban Measures for creative Players” di cui è capofila il Comune di Putignano. L’intervento rientra nel Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia – Italia 2014-2020 e mira a valorizzare i patrimoni urbani dismessi, attraverso l’industria creativa, sviluppando un modello di gestione già sperimentato in Italia e che sarà trasferito come buona pratica ai partner greci. Nello specifico, l’obiettivo è identificare luoghi urbani inutilizzati che saranno trasformati in centri culturali per spettacoli artistici e culturali.All’interno del progetto, dunque, è prevista la realizzazione di una Masterclass di danza destinata a dieci giovani danzatori di età compresa tra 16 e 30 anni di età. I partecipanti della masterclass devono essere danzatori di Moderna, Contemporanea, Hip Hop. La Masterclass di danza si svolgerà nelle giornate del 27-28-29 dicembre 2022 presso il Teatro Comunale di Putignano, per complessive18 ore divise in 6 ore giornaliere. Le lezioni saranno tenute dal danzatore e coreografo Vito Giotta. Saranno ammessi anche eventuali osservatori che prenderanno parte alle attività. A conclusione del percorso formativo di danza, quindi, tutti i partecipanti si esibiranno in una performance finale prevista venerdì 30 dicembre, alle ore 20.00, sempre al Teatro Comunale di Putignano. L’iniziativa si inserisce nel programma “Jump Christmas Tree Festival”, con la direzione artistica di Vito Amatulli, inserito nel cartellone degli eventi natalizi “Per le strade del Natale” organizzato dal 1° dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 dal Comune di Putignano.La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10 dicembre 2022.Per partecipare alla selezione è possibile scaricare il bando e l’istanza di partecipazione al seguente link: https://frequenze.info/jump/ Per contatti: tel. 0881.331373 - mail: jump.frequenze@reteoltre.it