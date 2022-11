Putignano, Vito Capozza in mostra al Museo civico

PUTIGNANO (BA) - Dodici opere in metallo forgiato, realizzate dall'artigiano Vito Capozza, in mostra al Museo Civico "Romanazzi Carducci" di Putignano. È “Le forme dei metalli”, la personale dell’artista putignanese che per tutto il periodo natalizio arricchirà le sale del Palazzo.Il percorso espositivo si inaugura domenica 27 novembre, alle ore 17:00, al Museo Civico di Putignano in piazza Plebiscito. Un percorso tra storia, arte e artigianato. Una serie di opere, in perfetta armonia con gli antichi arredi del Palazzo, che coniugano spirito artigianale e creatività.Figlio d’arte, Vito Capozza si diploma al Liceo Artistico di Monopoli. Intraprende un percorso formativo nell’ambito del ferro battuto, grazie alle conoscenze ed esperienze del padre Vincenzo che gli insegna il mestiere. Vito partecipa a concorsi nazionali e mondiali di forgiatura, conseguendo tre primi premi in estemporanee di livello nazionale. Nel 2013 si aggiudica il primo premio di Disegno e Progettazione del ferro al Campionato Mondiale di forgiatura a Stia.“Le forme dei metalli” è promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano e curata da Francesca Cerullo. Visitabile fino al 6 gennaio 2023, dal martedì al sabato ore 9:00-13:00, domenica ore 16:00-20:00.