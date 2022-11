Qatar '22: Croazia schianta il Canada per 4-1

via Fifa World Cup fb

Il Canada esce sconfitto contro la Croazia per 4-1, salutando anzitempo il Mondiale. Pronti via, i nordamericani passano in vantaggio già al 2' con Davis che manda in crisi i croati che faticano a trovare il bandolo della matassa, fino al 36' quando Kramaric trova il gol del pareggio che regge fino al 44' quando Livaja con un tiro ad incrociare ribalta il risultato con la Croazia che guida il match per 2-1.Nella ripresa gli uomini di Dalic dilagano prima con Kramaric al 70' e poi, sul finale di match, Majer cala il poker al 94'. La Croazia conquista la sua prima vittoria in questo mondiale, volando in testa del girone F a pari punti col Marocco.