Qatar '22: la Francia travolge l'Australia per 4-1

- Esordio vittorioso per la Francia che nella serata di martedì 22 novembre 2022 ha sconfitto l'Australia per 4-1 nella gara di apertura del Girone D dei Mondiali in Qatar. Sotto di una rete per il momentaneo vantaggio australiano firmato da Goodwin al 9', i campioni del Mondo in carica iniziano la rimonta al 27' con il pareggio firmato da Rabiot e la completano con la doppietta di Giroud al 32' e al 71' e con la rete siglata al 68' da Mbappè per il definitivo 4-1.