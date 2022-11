Qatar '22: vincono la Croazia, il Marocco e il Costarica

via Fifa World Cup fb





Il Marocco vince 2-0 a Doha col Belgio. Nel secondo tempo al 29’ il Marocco passa in vantaggio con Sabiri. Al 93’ raddoppia Aboukhlal. Per la seconda volta consecutiva nel Marocco l’attaccante del Bari Cheddira rimane in panchina per tutta la partita. Il Belgio resta a 3 punti.





Nel Gruppo E il Costarica vince 1-0 a Al Rayyan col Giappone. Per il Costarica decisivo il gol realizzato nel secondo tempo al 36’ da Fuller. Il Costarica è provvisoriamente primo con 3 punti insieme alla Spagna e al Giappone, in attesa di Spagna-Germania che si gioca stasera alle 20.

Nel Gruppo F dei Mondiali del Qatar del 2022 la Croazia vince 4-1 a Al Rayyan con il Canada. Nel primo tempo al 2’ il Canada passa in vantaggio con Davies. Al 26’ è annullata una rete a Kramaric della Croazia per fuorigioco. Al 36’ la Croazia pareggia con Kramaric. Al 44’ la Croazia passa in vantaggio con Livaja. Nel secondo tempo la Croazia realizza la terza rete al 26’ con Kramaric. Al 94’ Majer segna il quarto gol della squadra allenata da Zlatko Dalic. La Croazia e il Marocco sono al primo posto con 4 punti.