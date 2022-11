Raddoppio Ss275 Maglie-Leuca, Caroppo (FI): oggi in Soprintendenza che dovrebbe pronunciarsi entro pochi giorni.

BARI - «Oggi quarta tappa del mio "viaggio" per verificare lo stato di avanzamento dei procedimenti e dei subprocedimenti necessari all'avvio dei lavori per l'atteso raddoppio della SS 275 Maglie-Leuca.Dopo Ministero, Anas e Regione Puglia, è stata la volta della Soprintendenza di Lecce dove mi sono recato in mattinata. La Soprintendenza dovrà esprimere il suo parere entro pochi giorni.Nel frattempo sono saliti a 178 (mezzo anno) i giorni dai quali è avviato l'iter per l'autorizzazione paesaggistica dalla Regione Puglia...». E’ quanto dichiara in una nota l'on.Andrea Caroppo, deputato salentino di Forza Italia.