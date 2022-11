Promessi sposi verso l'internazionalizzazione, raggiunti quasi 30000 visitatori

BARI - Da giovedì 10 a domenica 13 novembre in Fiera del Levante si è svolta la XXXVI edizione del Salone nazionale "Promessi Sposi – il matrimonio in verina", che ha registrato 27594 presenze."Dopo gli anni duri che abbiamo trascorso- ha dichiarato Gaetano Portoghese patron della manifestazione - questo è stato il vero banco di prova per una manifestazione così settoriale come Promessi Sposi".Il segnale è certamente positivo. Portoghese è riuscito con un intenso lavoro a costruire un evento di elevata qualità e bellezza espositiva, aumentando del 47% il numero degli espositori rispetto allo scorso anno (ben 215). La quattro giorni è stata costellata anche di tanti show, primi tra tutti quelli della moda sposi e cerimonia presentati dalla bellissima Manila Nazzaro, con tanti brand internazionali in passerella (Petrelli Uomo Alta Cerimonia, Diamond Couture, Giotta Spose, Destiny Couture, Comes Sposi Couture). Ancora, il concorso nazionale "Un giorno da modella" in collaborazione ormai da 12 anni con la rivista nostra media partner White Sposa che ha visto 10 future spose in passerella vestite e truccate come vere modelle contendersi 4 premi in palio; l'incontro con il famoso event planner internazionale Angelo Garini che ha presentato i suoi ultimi libri sull'arte del ricevere e che ha anche registrato proprio in fiera una puntata del suo podcast "Let'sCelebrate; l'incontro con la famosa wedding planner Cira Lombardo che ha deliziato le coppie di sposi con preziosi consigli nuziali.Hanno riscosso un notevole interesse anche le due aree Levante Cake e Levante Cooking dirette artistica da Tommaso Amato e Teresa Insero. Qui si sono alternate al forno e ai fornelli tantissimi nomi del panorama pastry e food pugliese e campano. Tra i tanti appuntamenti in programma c’è stata la premiazione del Maestro pizzaiolo di fama mondiale Franco Pepe, premiato per la sua carriera e il suo approccio scientifico alla pizza con una targa e una bellissima torta monumentale realizzata per l'occasione da 6 cake designer.Sono state fondamentali per la buona riuscita di questa edizione le rinnovate collaborazioni con Confartigianato Imprese Bari e Brindisi nella persona del suo Presidente Francesco Sgherza, che ha visto numerose aziende artigiane del settore wedding riunirsi in un bellissimo villaggio a loro dedicato, e quella con l'IPSIA Santarella-De Lilla nella persona del suo Dirigente Luigi Melpignano e della Professoressa Sabrina Scura, che hanno portato gli alunni dei loro settori a fare un bellissimo percorso di alternanza scuola/lavoro con riprese e montaggi video e esperienza nel settore moda sposa."Abbiamo avviato il percorso verso l'internazionalizzazione di Promessi Sposi - conclude Gaetano Portoghese -. Dopo tanti anni di duro lavoro saremo riconosciuti finalmente come fiera internazionale e questo non può che riempirci di orgoglio. Abbiamo lavorato bene per la ripresa di un settore come quello del wedding, delle cerimonie e dei grandi eventi in Puglia e in tutto il Sud Italia. E la conferma ci è stata data dalla presenza di espositori provenienti da tutta Italia e di brand internazionali che si sono resi protagonisti di questa ultima edizione".