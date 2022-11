Rete Rurale, agricoltura biologica e nuova PAC a Bari al centro del Roadshow 'Armonie di Territori'

Il quinto appuntamento con Armonie di Territori è stato, per Rete Rurale Nazionale, anche l’occasione per una importante “buona notizia” fornita direttamente dal Dirigente DISR2 Programmazione dello Sviluppo Rurale, Paolo Ammassari, il quale ha annunciato che: «Ora per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ci sono molte risorse. Si sta per chiudere con la Commissione Europea la trattativa per approvare il piano strategico PAC da 36 miliardi di euro di finanziamenti pubblici per l’agricoltura, in aggiunta ai fondi dei PNRR. Per i giovani interessati allo sviluppo rurale questo è il momento perfetto per presentare idee, progetti e sviluppo di aree rurali».





Al centro del roadshow della RRN l’unione tra le esperienze dei territori coinvolti, le opportunità dello sviluppo rurale veicolata anche attraverso la musica per mettere in mostra l’armonia complessiva creatasi, e per far conoscere al grande pubblico questi temi. In quest’ottica sono quindi da leggere sia le best practice raccontate attraverso le testimonianze degli agricoltori pugliesi che hanno usufruito dei fondi del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) innovando le loro aziende e passando al biologico, che l’esibizione musicale di Arianna Carulli del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, tra i partecipanti al concorso musicale “Lo sviluppo rurale in musica” organizzato dalla RRN.





Oltre alla presentazione delle best practice e all’evento musicale, l’incontro è stato occasione per un’interessante tavola rotonda sul tema “La nuova PAC e le prospettive del biologico tra PSR e filiere agroalimentari”, durante la quale sono intervenuti anche Paolo Ammassari e Laura Viganò per Rete Rurale Nazionale, Gianluca Nardone, (Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2022), Luigi Trotta (Dirigente Sezione Filiere Agroalimentari Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale), Antonino Drago (Dirigente Area 3 - Coordinamento e gestione generale programmi - Agrobiodiversità e cooperazione del Dipartimento dell'agricoltura della Regione Siciliana), Giuseppe Gargano (Tecnologo CREA PB – Puglia), Gianluigi Cardone (Responsabile progetto PIORAB - BioBank, CIHEAM Bari), Vincenzo Pernice (Dirigente Area 2 – Programmazione del Dipartimento dell'agricoltura della Regione Siciliana), e Maurizio Raeli (Direttore CIHEAM Bari).

BARI – Il roadshow “Armonie di Territori” di Rete Rurale Nazionale si è fermato a Bari per un evento alla scoperta dello sviluppo rurale e delle opportunità per il biologico in agricoltura. Il viaggio che sta attraversando da Nord a Sud l’Italia per incentivare lo sviluppo rurale in termini di eccellenza e innovazione ha fatto tappa (la quinta del roadshow) al Teatro Kursaal Santalucia nel capoluogo pugliese, per raccontare le esperienze e le opportunità dell’agricoltura della Puglia e della Sicilia.