Schianto fatale a Sharm el Sheik: muore il coratino 36enne Marco Mennuti

SHARM EL SHEIK (EGITTO) - Dramma a Sharm El Sheik, in Egitto, dove il 36enne coratino Marco Mennuti è morto in seguito ad un tragico incidente stradale lo scorso mercoledì 9 novembre. Rimangono ancora ignote le dinamiche dello schianto e sono tuttora al vaglio delle autorità locali.Marco, professionista del settore finanziario, da alcuni anni viveva a Malnate, nel Varesotto, al confine con la Svizzera, ma era rimasto fortemente legato alla sua città natale.“La notizia, giunta questa sera, che il giovane, originario di Corato, Marco Mennuti ha perso la vita in un incidente stradale, in Egitto, ci dà grande tristezza". Così il sindaco di Corato Corrado De Benedittis. "Sicuramente, anche se in terra così lontana, qualcuno gli sarà stato vicino e forse gli avrà tenuto la mano nei suoi ultimi istanti. Esprimo la vicinanza mia e della città alla sua famiglia” ha aggiunto.