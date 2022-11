Agguato a Francavilla Fontana: Paolo Stasi vittima di un'esecuzione

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - È stata una esecuzione in piena regola quella del 19enne Paolo Stasi. Le indagini del triste epilogo del 19enne trovato morto ieri sera sotto casa, in via Occhibianchi a Francavilla Fontana, nel Brindisino, toglierebbero ogni dubbio.Il ragazzo, secondo i media locali, avrebbe ricevuto una chiamata alle 18.30 ed è sceso di casa.Ad attenderlo, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, c'erano due persone in moto davanti al garage di famiglia. Gli spari si sono sentiti poco dopo. Uno di questi è stato fatale per il 19enne.I carabinieri del Nucleo investigativo di Brindisi e della Compagnia di Francavilla Fontana hanno lavorato tutta la notte per passare al setaccio quanto accaduto in via Occhibianchi, acquisendo e analizzando tutti i video delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ascoltata anche la famiglia e gli amici. Sono state effettuate perquisizioni a tappeto.