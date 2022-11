Scompare a soli 49 anni il preside Angelo Canio D'Alessio

BARI - E' morto a soli 49 anni Angelo Canio D'Alessio, 49 anni, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo 'Nicola Ronchi' di Cellamare (Ba). Ricordato da tutti come appassionato del suo lavoro, accogliente, pieno di vita e capace di una empatia fuori dal comune, anche verso l'ultimo collaboratore.D'Alessio era stato ricoverato in ospedale per l'aggravarsi di una lunga malattia. Nel giro di poche settimane il male lo ha portato via dall'affetto di tutti coloro che lo circondavano.Un preside da prendere ad esempio per le competenze umane prima ancora che per quelle professionali. Angelo Canio D'Alessio ha interpreato il suo delicato ruolo come pochi siano all'ultimo. Ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi colleghi e collaboratori, della comunità di Cellamare e di chiunque lo conoscesse.