Serie B: il Bari pareggia 2-2 al San Nicola col Sud Tirol

Nel secondo tempo al 17’ Scheidler dei galletti colpisce la traversa. Al 19’ il Bari pareggia con Salcedo con una girata al volo in diagonale su cross di Ricci. Al 25’ Di Cesare di testa non riesce a schiacciare in porta. Quarto pareggio dei biancorossi al “San Nicola”. Il Bari è quinto con 21 punti insieme alla Ternana in attesa della partita che gli umbri giocano oggi alle 16,15 al “Liberati” col Brescia.

Nel primo tempo all’11’ Rover degli altoatesini con un tocco al volo colpisce il palo. Al 25’ il Sud Tirol passa in vantaggio con Tait di testa su cross di Belardinelli. La rete è convalidata dopo un controllo al Var. Al 37’ raddoppia Odogwu di testa. Al 44’ i biancorossi accorciano le distanze con Di Cesarecon un colpo di testa in tuffo sugli sviluppi di una punizione di Bellomo.