Serie B, l'allenatore del Genoa Blessin a rischio esonero

FRANCESCO LOIACONO - In Serie B l’allenatore tedesco del Genoa Alexander Blessin è a rischio esonero. Per il tecnico dei liguri potrebbe essere decisiva la partita al “Curi” con il Perugia che si giocherà nella quattordicesima giornata di andata Domenica 27 Novembre alle 15, dopo la sosta del 19 e 20 Novembre per gli impegni delle Nazionali.

La sconfitta 2-1 al “Granillo” con la Reggina e i due pareggi 1-1 al “Ferraris” con il Brescia e il Como hanno deluso i tifosi e i dirigenti del Genoa. Se i liguri dovessero perdere a Perugia Blessin potrebbe essere esonerato. Per l’eventuale sostituto si fa il nome di Andrea Andreazzoli che nella scorsa stagione ha allenato l’ Empoli in Serie A. Il Genoa è terzo con 23 punti.