Tennis, ATP Finals Torino: vincono Auger Aliassime e Ruud

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata delle ATP Finals di Torino di tennis nel Girone Verde il canadese Felix Auger Aliassime vince 6-3 6-4 con lo spagnolo Rafael Nadal. Per la seconda volta nella sua carriera di tennista Nadal perde i primi due incontri alle ATP Finals. Il canadese partecipa per la prima volta alle ATP Finals. Il norvegese Casper Ruud supera 6-3 4-6 7-6 l’americano Taylor Fritz e si qualifica per la semifinale. Per Ruud prima storica semifinale della sua carriera di tennista alle ATP Finals.