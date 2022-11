Serie B: pareggiano il Frosinone e la Reggina, vince il Brescia

via Frosinone Calcio fb





Il Sud Tirol pareggia 2-2 al “Druso” con l’Ascoli e a 21 punti si conferma in zona play off. Il Modena supera 2-1 al “Tardini” il Parma e con 17 punti si allontana dalla zona play out. Il Pisa prevale 3-1 all’ “Arena Garibaldi” con la Ternana e a 18 punti si avvicina all’ ottavo posto. Il Cosenza pareggia 1-1 al “Tombolato” col Cittadella ed è quartultimo con 15 punti. Il Venezia si impone 1-0 al “Barbera” col Palermo ed è penultimo a 12 punti.

Nella quattordicesima giornata di andata di Serie B il Frosinone pareggia 2-2 allo “Stirpe” con il Cagliari e con 31 punti si conferma al primo posto. La Reggina pareggia 2-2 al “Granillo” col Benevento e rimane seconda a 26 punti. Restano in corsa per la promozione diretta in Serie A il Genoa e il Brescia con 23 punti. I liguri perdono 1-0 al “Curi” con il Perugia. I lombardi vincono 2-0 al “Rigamonti” con la Spal.