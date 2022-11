Serie C: il Monopoli pareggia, ko il Taranto

Pixabay





Seconda sconfitta consecutiva per il Taranto. Gli jonici perdono 2-1 al “Curcio” con il Picerno e sono raggiunti a 13 punti dalla Virtus Francavilla Fontana. La squadra di Antonio Calabro pareggia 1-1 al “Giovanni Paolo II” con il Cerignola. Gli ofantini si portano a 16 punti. Oggi alle 20,30 nel posticipo il Foggia cerca un successo allo “Zaccheria” con l’Avellino per confermarsi in zona play off.

Nella dodicesima giornata di andata del Girone C di Serie C il Monopoli pareggia 1-1 al “Degli Ulivi” con l’Andria e ha 18 punti. La squadra allenata da Diaw Doudou, al debutto in panchina dopo l’esonero di Mirko Cudini, è ultima a 8 punti.